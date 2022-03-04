4 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:36 — REGNUM Миланский университет в Италии вычеркнул книги русского писателя Федора Достоевского из своей программы на фоне ситуации на Украине, чтобы избежать потенциальных противоречий. Новость шокировала пользователей социальных сетей, в связи с чем руководство университета разрешило вновь преподавать Достоевского.

Ф.М. Достоевский Иван Шилов © ИА REGNUM

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Американская журналистка @alessabocchi написала в Twitter: «Мы достигаем такого уровня ненависти и глупости, который, как мне казалось, никогда не был возможен».

«В этом и заключается проблема сегодняшней культуры: в ней много добродетели и мало сути. У нас больше нет терпения взвешивать сложные моменты; вместо этого мы театрально реагируем на информацию, почерпнутую из заголовков газет», — отвечает @gilmore_scout.

«Я знал, что это случится, отмена культуры процветает», — комментирует @franz411.

Поль Гоген. Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идём?. 1897—1898

«Потенциальные» противоречия? Что такого плохого в противоречиях?» — недоумевает @superchemist13.

«Ректор должен уйти в отставку», — считает @Itacat2.

«Конечно, это глупо; но не настолько, чтобы называть это «жестокой цензурой» или «нацизмом». Это глупое решение и идет вразрез с духом Достоевского, но это не фашизм, не нацизм и т. д.», — уверен @remercurize.

«Разве сейчас не время, когда люди должны изучать русскую культуру и историю, чтобы осмыслить текущие события? Особенно таких авторов, как Достоевский, Тургенев, Замятин и Пастернак?» — подчеркивает @noculottes.

«Напоминает мне консервативные школьные советы во всех Штатах», — комментирует@Michael88881620.

«Культура отмены распространяется с невероятной скоростью. Ограничить российские товары, чтобы ударить по ним — конечно; но мы не должны избавляться от русских писателей, философов и композиторов, которые никак не влияют на нынешний режим», — призывает @M_J_Schofield.

«Вот моя жалоба. Мы теряем способность к критическому мышлению. Не все русское плохо. Мы должны использовать критическое мышление для принятия мудрых стратегических решений», — подчеркивает @frenzied5.

«Представьте себе возмущение, если бы они сделали это с афроамериканским, ближневосточным или китайским автором», — размышляет @41Zymarion.

Напомним, что решение о приостановке сотрудничества с Россией в сфере науки и образования из-за спецоперации ВС РФ по защите Донбасса приняли власти Норвегии.

«Мы приостанавливаем любой диалог с российскими властями, и все соглашения между норвежскими и российскими научно-исследовательскими и образовательными учреждениями должны быть приостановлены», — приводит пресс-служба слова министра науки и высшего образования Норвегии Улы Бортена Муэ.

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