Москва, 4 марта, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила всем сахарным заводам письма, в которых обратила внимание на необходимость соблюдения «принципов ответственного ценообразования» на рынке сахара, сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

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"В связи с поступлением обращений о росте отпускных цен на сахар ФАС России отмечает, что создание искусственного дефицита продукции с целью поддержания ажиотажного спроса и завышения цен недопустимо», — заявили в антимонопольной службе.

В ФАС призвали производителей при планировании отгрузки товара соблюдать интересы участников рынка с учетом производственных и логистических возможностей.

«Недопустимо ущемление интересов участников рынка путём снижения объёмов поставки либо отказа в поставке продукции по действующим договорам», — добавили в ведомстве, пообещав, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства, в том числе необоснованного повышения цен, будут незамедлительно приняты меры реагирования.

В ФАС подчеркнули, что на сегодняшний день запасы сахара достаточны для удовлетворения внутреннего спроса и риски дефицита отсутствуют.