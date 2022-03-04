Бухарест, , 21:58 — REGNUM По состоянию на 4 марта, число граждан Украины, официально попросивших убежища в Румынии, составило 1897. Об этом 4 марта заявил глава румынского МВД Лучиан Бодэ, передает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По словам министра, каждая указанная заявка будет рассматриваться по ускоренной процедуре, однако в полном соответствии с румынским законодательством.

Бодэ «В Яссах, Марамуреше, Галаце и других крупных приграничных с Украиной городах Румынии функционируют 13 передвижных центров для приема беженцев, строятся стационарные лагеря».

Согласно официальной информации, в течение последних восьми дней в Румынию въехали 28 563 украинских гражданина. Все они попросили временной защиты в связи с обострением ситуации на Украине.

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