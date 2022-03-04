Рим, 4 марта, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Завтра, 5 марта, в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» «Рома» в матче 28-го тура итальянской Серии А 2021/22 примет «Аталанту». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

Как сообщается на официальном сайте клуба из Бергамо, 26-летний атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук включен в заявку «Аталанты» на этот матч.

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в четырнадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В рамках группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА российский полузащитник отдал голевую передачу в игре с «Манчестер Юнайтед».

«Аталанта» выкупила Миранчука у «Локомотива» 4 сентября 2020 года за 14,5 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского футболиста в 11 миллионов евро.