Бухарест, , 21:51 — REGNUM Официальный Бухарест передаст Украине в безвозмездное пользование 11 автомобилей скорой помощи, оснащенных современным оборудованием. Об этом 4 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Как заявил в Бухаресте глава Департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии Раед Арафат, указанные автомобили предназначены для транспортировки тяжелобольных и раненых лиц в экстремальных условиях.

Он указал на то, что Румыния вносит вклад в программу оказания гуманитарной помощи соседнему государству.

Напомним, ранее власти Украины обратились к Румынии с просьбой о выделении дополнительных технических средств для украинских больниц.

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