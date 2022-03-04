Бухарест, 4 марта, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Официальный Бухарест передаст Украине в безвозмездное пользование 11 автомобилей скорой помощи, оснащенных современным оборудованием. Об этом 4 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

storem Скорая помощь

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

Как заявил в Бухаресте глава Департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии Раед Арафат, указанные автомобили предназначены для транспортировки тяжелобольных и раненых лиц в экстремальных условиях.

Он указал на то, что Румыния вносит вклад в программу оказания гуманитарной помощи соседнему государству.

Напомним, ранее власти Украины обратились к Румынии с просьбой о выделении дополнительных технических средств для украинских больниц.