Лос-Анджелес, США, , 21:48 — REGNUM Создатели анимационного сериала «Пацаны: Дьявольский», который является спин-оффом игрового шоу «Пацаны» про мир коррумпированных супергероев, намекнули на связь между Хоумлендером (Энтони Старр) и Солдатиком, которого в третьем сезоне шоу сыграет Дженсен Эклс. Об этом 4 марта сообщает портал Screen Rant.

Постер фильма «Пацаны»

Сцены восьмого эпизода сериала дали понять зрителям, что Солдатик был самым первым лидером корпорации «Воут Интернешнл», после чего этот титул сначала перешёл к Чёрному Нуару, а потом к Хоумлендеру. Издание отмечает, что, судя по всему, Солдатик, бывший кумиром миллионов, пропал из публичного пространства на долгие годы и сегодня общественность уверена в том, что их герой умер в 80-х годах XX века.

Автор статьи также предположил, что «Воут Интернешнл» создавала Хоумлендера «по образу и подобию» суперсолдата-ветерана с целью осуществить прямую замену. Он пишет, что, таким образом, в следующих сериях шоу «Пацаны: Дьявольский» его авторы могут подготовить почву для «ожесточенного соперничества» между Хоумлендером и Солдатиком, которое будет показано в третьем сезоне «Пацанов».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что звезда «Пацанов» Энтони Старр попал в серьёзный скандал в Испании. Актёр, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, подрался с сотрудником одного из пабов. В результате суд Испании приговорил его к 12 месяцам условного заключения и обязал выплатить компенсацию в размере $5,3 тыс.

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