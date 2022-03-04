Лос-Анджелес, США, 4 марта 2022, 21:48 — REGNUM Создатели анимационного сериала «Пацаны: Дьявольский», который является спин-оффом игрового шоу «Пацаны» про мир коррумпированных супергероев, намекнули на связь между Хоумлендером (Энтони Старр) и Солдатиком, которого в третьем сезоне шоу сыграет Дженсен Эклс. Об этом 4 марта сообщает портал Screen Rant.

Постер фильма «Пацаны»
Постер фильма «Пацаны»

Сцены восьмого эпизода сериала дали понять зрителям, что Солдатик был самым первым лидером корпорации «Воут Интернешнл», после чего этот титул сначала перешёл к Чёрному Нуару, а потом к Хоумлендеру. Издание отмечает, что, судя по всему, Солдатик, бывший кумиром миллионов, пропал из публичного пространства на долгие годы и сегодня общественность уверена в том, что их герой умер в 80-х годах XX века.

Автор статьи также предположил, что «Воут Интернешнл» создавала Хоумлендера «по образу и подобию» суперсолдата-ветерана с целью осуществить прямую замену. Он пишет, что, таким образом, в следующих сериях шоу «Пацаны: Дьявольский» его авторы могут подготовить почву для «ожесточенного соперничества» между Хоумлендером и Солдатиком, которое будет показано в третьем сезоне «Пацанов».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что звезда «Пацанов» Энтони Старр попал в серьёзный скандал в Испании. Актёр, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, подрался с сотрудником одного из пабов. В результате суд Испании приговорил его к 12 месяцам условного заключения и обязал выплатить компенсацию в размере $5,3 тыс.

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