Ухта, Коми, , 21:48 — REGNUM В Ухте возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора нефтегазодобывающей компании, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Коми.

Сборщик налогов Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США

По данным следствия, с 2019 по 2021 год генеральный директор предприятия, зная о наличии задолженности организации по налогам, а также принятых налоговыми органами мерах по ее взысканию, совершил действия, направленные на сокрытие денежных средств предприятия на общую сумму более 6 миллионов 900 тысяч рублей — организацией были совершены расчеты с контрагентом на указанную сумму, минуя расчетные счета, по которым операции приостановлены по решению налогового органа.

Обвиняемому вменяют часть 1 статьи 199.2 УК РФ — сокрытие денежных средств от налоговых сборов.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума обсудит новые правила возбуждения дел по налоговым преступлениям