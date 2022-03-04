Москва, 4 марта, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Роскомнадзор принял решение о блокировке доступа к социальной сети Facebook на территории России в качестве ответной меры на ограничение доступа к российским СМИ. Об этом сообщает 4 марта пресс-служба ведомства.

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Как уточняется, данное решение принято, «в том числе, для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах».

В Роскомнадзоре отметили, что за период с октября 2020 года было зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. За последние дни социальной сетью был ограничен доступ к аккаунтам телеканала «Звезда», информационных агентств РИА Новости, Sputnik, Russia Today, Лента.ру и Газета.ру.