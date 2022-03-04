Барселона, Испания, , 21:35 — REGNUM 30-летний фланговый защитник «Барселоны» Серджи Роберто отклонил последнее контрактное предложение «сине-гранатовых» и готовится покинуть каталонский клуб ближайшим летом. Об этом 4 марта сообщило издание Marca.

Сообщается, что Роберто отказался пойти на 75%-ное понижение заработной платы.

В текущем сезоне Серджи Роберто из-за травмы сухожилия принял участие лишь в двенадцати матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Текущее соглашение Роберто с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2022 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро.