Екатеринбург, 4 марта, 2022, 21:18 — ИА Регнум. В Свердловской области 5 марта ожидается сильный снегопад. Об этом сообщают синоптики.

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Главное управление МЧС по региону в связи с этим просит граждан соблюдать меры безопасности. Не стоит оставлять открытыми двери, окна, вентиляционные отверстия и чердачные люки, информирует пресс-служба ведомства.

Если при сильном снегопаде человек оказался на улице, то нужно обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей, остерегаться предметов, нависших на строениях, и т.д.