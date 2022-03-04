Уватский район, Тюменская область, 4 марта, 2022, 21:16 — ИА Регнум. В Тюменской области ООО «РН-Уватнефтегаз» за нефтеразлив привлечено к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Пресс-служба прокуратуры Тюменской области Нефтеразлив в Уватском районе в феврале 2022 года

В феврале 2022 года по сообщению в средствах массовой информации об аварии на трубопроводе ООО «РН-Уватнефтегаз» природоохранной прокуратурой Тюменской области была организована проверка в Уватском районе. Выявлено попадание нефтесодержащей жидкости в почву на территории лесного фонда.

Департамент лесного комплекса Тюменской области привлёк ООО «РН-Уватнефтегаз» к административной ответственности по ч.2 ст.8.31 КоАП РФ («Порча либо уничтожение лесной почвы в лесах») в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

ООО «РН-Уватнефтегаз» на 100% принадлежит ПАО «НК «Роснефть».

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