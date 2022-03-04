Вулвергемптон, Великобритания, 4 марта, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Как сообщает издание The Daily Mail, 24-летний центральный полузащитник «Вулверхэмптона» и сборной Португалии по футболу Рубен Невеш может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

«Манчестер Юнайтед»

По информации источника, Рубен Невеш входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», каталонской «Барселоны» и лондонского «Арсенала».

В текущем сезоне Рубен Невеш принял участие в 24-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил девять желтых карточек.

Рубен Невеш, трансферная стоимость которого составляет 40 миллионов евро, перешел в «Вулверхэмптон» 8 июля 2017 года из португальского клуба «Порту» за 17,9 миллиона евро. Текущее соглашение португальского футболиста с клубом АПЛ рассчитано до 30 июня 2024 года.