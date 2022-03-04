Москва, , 21:15 — REGNUM Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) считает целесообразным поддержать добросовестных иностранных инвесторов, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

Сергей Гаврилов Gov.ru

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По его мнению, следует поддержать добросовестных иностранных инвесторов, которые вносят вклад в развитие экономики России, и предложить условия для локализации бизнеса в стране и защиты от введения западных санкций в отношении инвесторов.

«Если иностранный акционер передает управление компанией российским партнерам, то главное — это сохранить рабочие места на основе имеющегося имущества собственника. Если же иностранная компания приняла решение совсем покинуть Россию, то имущественный комплекс этих компаний должен быть в любом случае использован для сохранения производственной деятельности, рабочих мест, производственных цепочек», — сказал глава комитета Госдумы.

По его словам, «соответствующий правовой механизм сейчас разрабатывается и будет принят в ближайшее время».

Первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал три варианта развития взаимоотношений с иностранными партнерами. Первый вариант — компания продолжает работать в России, получает в полном объеме сырье, выполняет обязательства перед сотрудниками. Второй вариант — иностранные акционеры передают свою долю под управление российских партнеров, чтобы возобновить свою деятельность позже. И третий вариант — компания окончательно прекращает работу в России.

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