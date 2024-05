Лондон, 4 марта, 2022, 21:12 — ИА Регнум. В Лондоне пройдёт трёхдневное игровое шоу W.A.S.D, в рамках которого, в частности, будет представлена линейка инди-игр W.A.S.D Curios. Об этом 4 марта сообщает портал PCGamesN.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Мероприятие пройдёт в павильоне Tobacco Dock с 7 по 9 апреля 2022 года. Посетители смогут ознакомиться с 12 инди-проектами, в том числе с научно-фантастической детективной игрой Albert Wilde: Quantum P.I. (студия Beyond Those Hills), в которой главным героем является кот, а также проектом на основе смешанной реальности 7100AD: Air (Yambe Tam).

Отмечается, что целью организаторов является предоставление инди-разработчикам, которые «находятся вне мейнстрима», бесплатной шоу-платформы для демонстрации проектов. В линейку W.A.S.D Curios также войдут игры 7100AD: Air, Albert Wilde: Quantum P.I., Birth, Gibbon: Beyond the Trees, OPUS: Echo of Starsong, Ruth’s Journey, Schim, Tamarindos Freaking Dinner, Tea Garden, The Zium Gallery, Puck и Zellige.