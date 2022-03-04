Нижний Новгород, , 21:11 — REGNUM Американское правительство включило в санкционный список авиастроительный завод «Сокол» из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Санкции США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Поводом для этого стало недовольство американского правительства тем, что Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Отметим, что под санкциями США в общей сложности оказались около 40 российских авиастроительных предприятий и институтов авиационной отрасли.

ИА REGNUM напоминает, что нижегородский авиастроительный завод «Сокол» — это филиал российской самолетостроительной корпорации «МиГ». В настоящее время предприятие производит истребители МиГ-35 и МиГ-29 различных модификаций, пассажирский самолет М-101Т («Гжель») и детали к авиалайнерам Airbus.