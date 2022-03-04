Москва, , 21:08 — REGNUM Украинские военные объекты являются целью точечных ударов ВС России в ходе специальной операции. Российские военные не стреляют по мирным жителям, заявил 4 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщает Минобороны РФ.

Сергей Шойгу Kremlin.ru

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Шойгу указал собеседнику на то, что в ходе спецоперации российские военные, применяя высокоточные средства, выводят из строя исключительно объекты военной инфраструктуры, которые создавались в целях милитаризации Украины и проведения жестокой карательной операции в отношении мирного населения Донбасса.

Гражданские объекты российские военные не обстреливают. ВС России полностью соблюдает требования международного гуманитарного права, добавил Шойгу.

Напомним, российская спецоперация на Украине проводится в помощь республикам Донбасса с 24 февраля. В ходе операции погибли 498 российских военнослужащих, 1597 получили ранения.

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