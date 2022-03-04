Белград, , 21:52 — REGNUM Граждане Сербии 4 марта вышли на митинг в поддержку России. Прямую трансляцию мероприятия на своем канале в «Ютьюбе» организовал портал Srbin.info, который является его информационным спонсором.

Жители Белграда вышли на митинг за Россию. 04.03.2022 Никола Косович © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

Перед памятником императору Николаю II в центре Белграда, по приблизительной оценке, собралось несколько тысяч человек. Митингующие скандируют лозунги «Сербия, Россия, нам не нужно Сообщество (Европейское сообщество — ИА REGNUM)», «Сербы и русские — братья навек».

От памятника Николаю II митингующие направились к зданиям дипломатических представительств Белоруссии и России.

«Красная линия — это присоединение Сербии к антироссийским санкциям. Мы не можем этого допустить», — заявил в прямом эфире корреспондент портала Srbin.info Деян Златанович.

Жители Белграда вышли на митинг за Россию. 04.03.2022 Никола Косович © ИА REGNUM Жители Белграда вышли на митинг за Россию. 04.03.2022 Никола Косович © ИА REGNUM

Инициатива проведения мероприятия принадлежит гражданам, и ни одна из политических партий не участвовала в его организации, хотя представители некоторых сербских патриотических партий участвуют в митинге наряду с другими жителями Белграда.

Напомним, что 2 марта Сербия проголосовала в ООН за резолюцию, которая осуждает специальную военную операцию России на Украине. При этом президент Александр Вучич отметил, что Белград не будет присоединяться к антироссийским санкциям, так как это не в интересах Сербии.