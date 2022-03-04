Белград, 4 марта, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Граждане Сербии 4 марта вышли на митинг в поддержку России. Прямую трансляцию мероприятия на своем канале в «Ютьюбе» организовал портал Srbin.info, который является его информационным спонсором.

Никола Косович ИА REGNUM Жители Белграда вышли на митинг за Россию. 04.03.2022

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры — все новости»

Перед памятником императору Николаю II в центре Белграда, по приблизительной оценке, собралось несколько тысяч человек. Митингующие скандируют лозунги «Сербия, Россия, нам не нужно Сообщество (Европейское сообщество — ИА REGNUM)», «Сербы и русские — братья навек».

От памятника Николаю II митингующие направились к зданиям дипломатических представительств Белоруссии и России.

«Красная линия — это присоединение Сербии к антироссийским санкциям. Мы не можем этого допустить», — заявил в прямом эфире корреспондент портала Srbin.info Деян Златанович.

Никола Косович ИА REGNUM Жители Белграда вышли на митинг за Россию. 04.03.2022

Никола Косович ИА REGNUM Жители Белграда вышли на митинг за Россию. 04.03.2022

Инициатива проведения мероприятия принадлежит гражданам, и ни одна из политических партий не участвовала в его организации, хотя представители некоторых сербских патриотических партий участвуют в митинге наряду с другими жителями Белграда.

Напомним, что 2 марта Сербия проголосовала в ООН за резолюцию, которая осуждает специальную военную операцию России на Украине. При этом президент Александр Вучич отметил, что Белград не будет присоединяться к антироссийским санкциям, так как это не в интересах Сербии.