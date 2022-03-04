Севилья, Испания, , 21:00 — REGNUM Как утверждает журналист Экрем Конур в своем Twitter-аккаунте, 26-летний французский нападающий Антони Марсьяль, выступающий за «Севилью» на правах аренды, вернется в «Манчестер Юнайтед» после завершения текущего сезона.

Антони Марсьяль Fuguito

В текущем сезоне на счету Антони Марсьяля один забитый мяч и одна результативная передача в четырех матчах за «Севилью» во всех турнирах. За испанский клуб французский нападающий выступает с 25 января 2022 года после перехода из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

«Манчестер Юнайтед» выкупил Марсьяля 1 сентября 2015 года у «Монако» за 60 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 32 миллиона евро.