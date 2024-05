Вашингтон, 4 марта, 2022, 20:54 — ИА Регнум. После премьеры кинокомикса «Бэтмен» в США в соцсетях развернулась бурная дискуссия по поводу того, кто является лучшим исполнителем этой роли. Об этом 4 марта сообщает портал We Got This Covered.

Иван Шилов ИА REGNUM Новый Бэтмен

Многим поклонникам кинокомиксов очень понравилась игра Роберта Паттинсона. Кроме него в список фанатов попали практически все актёры, сыгравшие эту роль: Адам Уэст, Роберт Лоури, Льюис Уилсон, Майкл Китон, Вэл Килмер, Джордж Клуни, Бен Аффлек и Кристиан Бэйл. Автор статьи отмечает, что в «рейтинге Бэтменов» пока лидирует Бэйл, но Паттинсон поднимается всё выше и выше, т. е. в основном спорят поклонники этих актёров.

Напомним, в декабре 2021 года продюсер нового «Бэтмена»Дилан Кларк заявил, что фильм попытается отобрать звание лучшей картины о супергерое у трилогии Кристофера Нолана. Премьера картины в США состоялась 4 марта 2022 года, в российский кинопрокат она не выйдет согласно решению кинокомпании WarnerMedia.