Москва, , 20:53 — REGNUM Депутат Госдумы, председатель комитета по молодёжной политике Артём Метелев («Единая Россия») предложил упростить процедуру вакцинации и оказания медицинской помощи бездомным. Соответствующее обращение он направил Татьяне Голиковой, заместителю председателя правительства России.

Бездомный ИА REGNUM

«Люди научились игнорировать бездомных, потому что это тема болезненная и неприятная для многих, однако это не значит, что этой проблемой не нужно заниматься. Не стоит делать вид, что такой проблемы не существует, что этих людей не существует. Это наши соотечественники, такие же, как и мы с вами, просто они столкнулись с трудностями, которые не смогли преодолеть. Если мы называем себя современным и цивилизованным обществом, то наш долг — позаботиться о них, помочь, дать им шанс вернуть жизнь в правильное русло», — сказал Артём Метелев.

Тема помощи людям без определенного места жительства поднималась профильными НКО на международном форуме #МыВместе. Представители профильных общественных организаций сообщили, что наиболее острыми для них являются две проблемы: получение лицензии на оказание первичной медико-санитарной помощи и допуск бездомных людей к вакцинации при отсутствии у них необходимых документов.

Существующие критерии лицензирования медицинской деятельности являются неподъемными для НКО по ряду причин: необходимость наличия специализированного помещения, дорогостоящего оборудования, выездного автомобиля и штата сотрудников на трудовых договорах. Обеспечение нужных условий обходится в непосильные для общественных организаций суммы. Учитывая, что основная работа с бездомными пациентами осуществляется на улице и в полевых условиях, предлагается смягчить требования к помещению НКО, минимальному набору оборудования, а также разрешить использование личного транспорта сотрудников и волонтёров для выездов.

Артем Метелев отметил, что новый порядок предоставления лицензий профильным общественным организациям поможет существенно расширить долю участия волонтёров в оказании медицинской помощи бездомных, а также привлечь к этой работе врачей узкого профиля, многие из которых сегодня опасаются лишения сертификатов за оказание помощи нуждающимся на улицах. Также упрощенная форма лицензирования профильных НКО позволит снизить нагрузку на медучреждения и службы скорой помощи, что особенно актуально в период пандемии.

Другая проблема касается вакцинации бездомных от коронавируса. В настоящий момент для получения прививки необходимо предъявить паспорт, СНИЛС или полис ОМС. У граждан без определенного места жительства зачастую нет ни одного из перечисленных документов, поэтому депутат предложил использовать Единый реестр застрахованных, в котором можно найти необходимую для вакцинации информацию, для этого нужно лишь ФИО и дата рождения обратившегося.

«Каждый должен иметь возможность защитить своё здоровье, если у человека нет документов, это не значит, что ему можно отказывать в помощи. Кроме того, борьба с распространением вируса — вопрос общероссийской безопасности», — сказал Артем Метелев.

Количество бездомных в России — около 1,5 млн человек. По статистике, смертность среди бездомных очень высока: 1 из 5 человек, проживающих на улице, погибает. Основные причины летального исхода: переохлаждение — 25%, осложнения травм и ожогов — 30%, осложнение хронических заболеваний и отравление суррогатами алкоголя — 25%, инфекции и паразиты — 20%. Создание благоприятных условий для работы профильных НКО может существенно изменить ситуацию к лучшему.