Москва, 4 марта 2022, 20:53 — REGNUM Депутат Госдумы, председатель комитета по молодёжной политике Артём Метелев («Единая Россия») предложил упростить процедуру вакцинации и оказания медицинской помощи бездомным. Соответствующее обращение он направил Татьяне Голиковой, заместителю председателя правительства России.
Тема помощи людям без определенного места жительства поднималась профильными НКО на международном форуме #МыВместе. Представители профильных общественных организаций сообщили, что наиболее острыми для них являются две проблемы: получение лицензии на оказание первичной медико-санитарной помощи и допуск бездомных людей к вакцинации при отсутствии у них необходимых документов.
Существующие критерии лицензирования медицинской деятельности являются неподъемными для НКО по ряду причин: необходимость наличия специализированного помещения, дорогостоящего оборудования, выездного автомобиля и штата сотрудников на трудовых договорах. Обеспечение нужных условий обходится в непосильные для общественных организаций суммы. Учитывая, что основная работа с бездомными пациентами осуществляется на улице и в полевых условиях, предлагается смягчить требования к помещению НКО, минимальному набору оборудования, а также разрешить использование личного транспорта сотрудников и волонтёров для выездов.
Артем Метелев отметил, что новый порядок предоставления лицензий профильным общественным организациям поможет существенно расширить долю участия волонтёров в оказании медицинской помощи бездомных, а также привлечь к этой работе врачей узкого профиля, многие из которых сегодня опасаются лишения сертификатов за оказание помощи нуждающимся на улицах. Также упрощенная форма лицензирования профильных НКО позволит снизить нагрузку на медучреждения и службы скорой помощи, что особенно актуально в период пандемии.
Другая проблема касается вакцинации бездомных от коронавируса. В настоящий момент для получения прививки необходимо предъявить паспорт, СНИЛС или полис ОМС. У граждан без определенного места жительства зачастую нет ни одного из перечисленных документов, поэтому депутат предложил использовать Единый реестр застрахованных, в котором можно найти необходимую для вакцинации информацию, для этого нужно лишь ФИО и дата рождения обратившегося.
Количество бездомных в России — около 1,5 млн человек. По статистике, смертность среди бездомных очень высока: 1 из 5 человек, проживающих на улице, погибает. Основные причины летального исхода: переохлаждение — 25%, осложнения травм и ожогов — 30%, осложнение хронических заболеваний и отравление суррогатами алкоголя — 25%, инфекции и паразиты — 20%. Создание благоприятных условий для работы профильных НКО может существенно изменить ситуацию к лучшему.