Москва, , 20:52 — REGNUM Запад наводнил Украину оружием так, что она стала представлять для России угрозу, заявил 4 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщает российское Министерство обороны.

Американские солдаты на Украине Mil.gov.ua

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Обсуждая важность проводимой на Украине специальной военной операции по демилитаризации и денацификации, министр обороны напомнил, что долгое время Запад занимался поставками оружия украинскому государству — вместо того, чтобы повлиять на власти в Киеве, помочь остановить геноцид населения Донбасса.

Таким образом именно западные страны подготовили Киев «к разрешению конфликта силовым путём». Воодушевлённые поддержкой Запада, украинские власти объявили о претензиях на обладание ядерным оружием.

«Смыслом существования Украины стало враждебное противодействие России, стараниями Запада она превратилась в территорию, с которой исходит серьёзная угроза безопасности России», — заявили в Минобороны РФ.

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