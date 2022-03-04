Екатеринбург, , 20:44 — REGNUM В Свердловской области в отношении участников незаконных акций протеста с 25 февраля по 3 марта составили 129 административных протоколов. Об этом сообщает глава пресс-службы регионального УМВД Валерий Горелых.

КоАП РФ

Pravo.ru

Доставленные в полицию были привлечены к ответственности за нарушение установленного порядка организации или проведения публичного мероприятия, мелкое хулиганство, неповиновение сотруднику полиции, а также за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Восемь протоколов составили на 16-летних подростков. Их законных представителей также привлекут у ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, также на акциях протеста ранее поймали воровку, убийцу с наколками в виде свастики и чиновника, напавшего на полицейских.