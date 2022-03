Филадельфия, США, , 20:40 — REGNUM Американский инди-рок-музыкант Курт Вайл поделился новой песней Hey Like A Child в качестве второго сингла из своего предстоящего альбома под названием (watch my moves). Об этом 4 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

Курт Вайл NME

После анонса альбома (watch my moves) в феврале вместе с выходом лид-сингла Like Exploding Stones, Курт Вайл представил второй трек из будущей пластинки под названием Hey Like A Child.

(watch my moves) последует за альбомом Вайла 2018 года Bottle It In и станет его первым после подписания контракта с лейблом Verve Records в прошлом году. Альбом (watch my moves) был записан музыкантом в его новой домашней студии OKV Central.

