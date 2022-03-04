Вологда, , 20:31 — REGNUM Вологодские предпринимательницы на фоне вводимых Западом санкций обратились к губернатору с просьбой оказать содействие в проработке рынков сбыта в странах Востока и Азии, сообщает региональное правительство.

Церемония открытия конкурса «Мой первый бизнес» Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей»

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

Глава региона Олег Кувшинников заверил, что все предложения будут рассмотрены на региональном антикризисном штабе, заседание которого намечено на следующую неделю. Он создан для стабилизации ситуации в финансовой, экономической и социальной сферах региона.

«Мы будем делать все, чтобы обеспечить вам меры поддержки федерального и регионального уровней, а также те, о которых вы сегодня говорили. Мы видим, что кредитные ресурсы становятся недоступными, что пополнение оборотных средств становится все более сложным, сужаются рынки сбыта. Все это в зоне нашего внимания, и мы сделаем все, чтобы поддержать предпринимателей, сохранить рабочие места и мобильность малого и среднего бизнеса», — отметил Кувшинников.

По данным ведомства, на Вологодчине в сфере предпринимательства занято 190 тысяч человек, больше 15 тысяч зарегистрировались самозанятыми.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодские власти решили укрепить продовольственную безопасность с помощью фермерских субсидий.