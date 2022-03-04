Вологодские предприниматели попросили помощи в поиске рынков сбыта
Вологда, 4 марта, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Вологодские предпринимательницы на фоне вводимых Западом санкций обратились к губернатору с просьбой оказать содействие в проработке рынков сбыта в странах Востока и Азии, сообщает региональное правительство.
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Глава региона Олег Кувшинников заверил, что все предложения будут рассмотрены на региональном антикризисном штабе, заседание которого намечено на следующую неделю. Он создан для стабилизации ситуации в финансовой, экономической и социальной сферах региона.
По данным ведомства, на Вологодчине в сфере предпринимательства занято 190 тысяч человек, больше 15 тысяч зарегистрировались самозанятыми.
Как сообщало ИА REGNUM, вологодские власти решили укрепить продовольственную безопасность с помощью фермерских субсидий.