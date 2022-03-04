Москва, 4 марта, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Россельхознадзор с 5 марта отменяет ранее введенные ограничения и возобновляет ввоз в Россию продукции овощеводства из девяти стран, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Перец

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Как уточняется, с указанной даты могут быть полностью возобновлены поставки томатов из Армении и Азербайджана, томатов и перцев из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркмении и Узбекистана, томатов, перцев, кабачков и баклажанов из Турции, картофеля из Египта.

Согласно сообщению Россельхознадзора, поставки смогут осуществляться со всей территории указанных стран, без учёта ограничений, введённых в отношении конкретных предприятий-производителий.

«Решение принято по результатам анализа информации о регионализации, представленной национальными организациями по карантину и защите растений вышеперечисленных стран, а также о принятых мерах по недопущению нарушений фитосанитарных требований Российской Федерации и стран-членов ЕАЭС», — говорится в материале.