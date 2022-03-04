Рим, 4 марта, 2022, 20:28 — ИА Регнум. 33-летний атакующий полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян объявил о завершении карьеры в сборной Армении по футболу.

Facebook.com/HenrikhMkh Генрих Мхитарян

«После 95 матчей за сборную, тяжелой работы, эмоций, беспрецедентных взлетов и падений во время представления моей страны на поле я принял решение завершить международную карьеру», — написал Мхитарян на своей странице в социальной сети Facebook.

В текущем сезоне на счету Мхитаряна три забитых мяча и шесть результативных передач в 32-х матчах за «волков» во всех турнирах.

Мхитарян выступает за «Рому» с 1 сентября 2020 года после перехода из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость армянского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.