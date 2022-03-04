Мадрид, , 20:24 — REGNUM 32-летний центральный полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии по футболу Тони Кроос пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 с «Пари Сен-Жермен». Об этом 4 марта сообщил журналист Соре Мигель Диас в своем Twitter-аккаунте.

Тони Кроос Steindy

В текущем сезоне Тони Кроос принял участие в восемнадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА полузащитник забил два гола.

Тони Кроос выступает за «Реал» с 17 июля 2014 года после перехода из мюнхенской «Баварии» за 25 миллионов евро. Текущее соглашение немецкого футболиста со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2023 года.

Первый матч 1/8 финала ЛЧ «ПСЖ» — «Реал» завершился минимальной победой парижского клуба со счетом 1:0. Единственный мяч на 90+4-й минуте забил форвард сборной Франции Килиан Мбаппе.