Бишкек, , 20:20 — REGNUM Проблема нежелательного интернет-контента и зависимости детей и подростков от гаджетов не вызывает сомнений. Об этом заявил вице-премьер-министр Киргизии Эдиль Байсалов на правительственном совещании, посвящённом цифровой зависимости школьников.

Смартфоны rawpixel

«Мы прекрасно понимаем, что чрезмерное использование гаджетов и смартфонов негативно сказывается на развитии подрастающего поколения. Школьники перестают прислушиваться к родителям, появляется агрессия, которая порой приводит к плохим последствиям», — констатировал он.

Байсалов отметил необходимость разработки государственной программы воспитания подрастающего поколения.

В ответ на это заместитель министра образования Надира Джусупбекова заметила, что для эффективного решения данной проблемы важно родительское участие.

«В школе существуют ограничения при использовании интернета, разработана памятка для родителей, где простым и понятным языком объясняется, как влияют гаджеты на развитие ребёнка. Но мы не можем прийти в каждую семью и блокировать опасные сайты, или проверять, чем занят ребёнок вне учебного заведения», — подчеркнула она.

Чиновница акцентировала внимание на том, что родители должны больше внимания уделять своим детям и ограничивать их времяпровождения за смартфонами и гаджетами.