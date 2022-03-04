Бишкек, , 20:17 — REGNUM Складывающаяся в последние дни сложная геополитическая ситуация привела к тому, что на внешних финансовых рынках наблюдается высокая волатильность курса валют стран, являющихся торгово-экономическими партнерами Киргизии. Об этом сообщает Национальный банк республики сегодня, 4 марта.

Национальный банк Киргизии Nbkr.kg

Финансовый регулятор отмечает, что в Киргизии сейчас действует режим плавающего обменного курса, и при этом наблюдается значительное превышение спроса на иностранную валюту над ее предложением.

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Эту проблему Нацбанк пытается решить традиционным способом — проводя валютные интервенции, в ходе которых продает большие объемы долларов США на внутреннем валютном рынке.

Национальный банк Киргизии утверждает, что располагает необходимыми ресурсами и инструментами для корректировки.

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