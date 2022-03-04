Москва, 4 марта, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Фильмы «Брат» и «Брат 2» вновь появятся в российском кинопрокате. Соответствующую информацию опубликовал Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика» 4 марта.

Цитата из к/ф «Брат» реж Алексей Балабанов. 1997. Россия Не брат ты мне

Так, показ сразу двух фильмов режиссёра Александра Балабанова стартует в кинотеатрах 24 марта 2022 года. Подобное явление связано с отменой премьер зарубежных проектов в России.

Ранее руководители голливудских киностудий начали отказываться от проката картин в России. Решение об этом связано с проведением спецоперации на территории Украины.