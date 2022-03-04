Манчестер, Великобритания, , 20:16 — REGNUM 24-летний центральный защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии по футболу Рубен Диаш из-за травмы подколенного сухожилия пропустит 4−6 недель. Об этом сообщила пресс-служба «горожан».

В текущем сезоне Рубен Диаш принял участие в 25-ти матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также португалец получил пять желтых карточек.

Рубен Диаш выступает за «Манчестер Сити» с 29 сентября 2020 года после перехода из португальской «Бенфики» за 68 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста сборной Португалии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 75 миллионов евро.