Нижний Новгород, , 20:15 — REGNUM Среднедушевые доходы жителей Нижегородской области в 2021 году составили около 37,6 тысячи рублей в месяц. Такие данные приводит Нижегородстат.

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В статистическом ведомстве отмечают, что это на 3,9 тысячи рублей в месяц или на 11,7% больше показателя 2020 года.

Реальные же денежные доходы нижегородцев, с учетом индекса потребительских цен в регионе, увеличились за год только на 1,3 тысячи рублей в месяц или на 3,9%.

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