Екатеринбург, , 20:13 — REGNUM В Екатеринбурге во время одной из акций протеста задержали одного из местных чиновников. Об этом сообщает руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

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По его данным, гражданин 1994 года рождения проигнорировал требования полиции разойтись и набросился на сотрудника. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

Старший помощник руководителя свердловского управления Следственного комитета России Александр Шульга отметил, что уголовное дело завели по факту применения насилия в отношении представителя власти. Гражданину грозит пять лет колонии.