Екатеринбург, , 20:06 — REGNUM В Екатеринбурге на одной из акций протеста сотрудники полиции задержали женщину, на руках которой были татуировки в виде свастики. Об этом сообщает глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Полиция

Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, женщина 1986 года рождения ранее была судима за причастность к убийцу. Кроме того, у неё имелась судимость за дезорганизацию деятельности учреждения, которое обеспечивает изоляцию от общества.

В последний раз дама освободилась из колонии в 2019 году. В отношении неё составили административный протокол.