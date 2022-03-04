Екатеринбург, 4 марта, 2022, 20:06 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на одной из акций протеста сотрудники полиции задержали женщину, на руках которой были татуировки в виде свастики. Об этом сообщает глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

По его словам, женщина 1986 года рождения ранее была судима за причастность к убийству. Кроме того, у неё имелась судимость за дезорганизацию деятельности учреждения, которое обеспечивает изоляцию от общества.

В последний раз дама освободилась из колонии в 2019 году. В отношении неё составили административный протокол.