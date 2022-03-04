Москва, 4 марта, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Руководство соцсети TikTok должно объяснить, по какой причине были удалены новостные сюжеты на официальном аккаунте РИА Новости. Соответствующий запрос направил Роскомнадзор 4 марта в администрацию соцсети.

Solen Feyissa TikTok

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"Роскомнадзор отмечает, что подобные действия администрации социальной сети TikTok нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

По данным российского ведомства, на платформе TikTok с мая прошлого года замечено семь фактов дискриминации официальных аккаунтов российских массмедиа и общественных деятелей РФ.