Москва, 4 марта, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Агент 25-летнего атакующего полузащитника сборной Турции Юсуфа Языджи, выступающего за ЦСКА на правах аренды, Адем Чебеджи заявил, что футболист счастлив в московском клубе и не задумывается о смене команды.

ЦСКА

«Информация об интересе к Юсуфу со стороны «Трабзонспора» не соответствует действительности. Юсуф не задумывается о смене клуба, он счастлив в ЦСКА и его главная цель — быть максимально полезным армейскому клубу», — сказал Чебеджи.

В текущем сезоне Юсуф Языджи принял участие в двух матчах за «красно-синих» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Спартака» и двумя результативными передачами в игре с «Сочи».