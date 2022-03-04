Курган, , 19:54 — REGNUM В Курганской области пересмотрят расходы областного бюджета на 2022 год. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Бюджет на 2022 год формировался в других экономических условиях, с учётом имеющихся на конец 2021 года планов и прогнозов по развитию экономики и росту собственных доходов, которые складываются из ряда показателей. Сейчас прогнозировать их выполнение в прежних объёмах довольно сложно. Главная задача — обеспечить социальную защищённость жителей региона, бесперебойное функционирование инфраструктуры», — пояснил заместитель главы региона Константин Ермаков.

Отмечается, что корректировки будут внесены по итогам анализа, который проведут, чтобы обеспечить первоочередные социально значимые статьи расходов, которые финансируются регионом за счёт собственных доходов. В их числе региональные социальные выплаты, заработная плата сотрудников бюджетной сферы и ряд других направлений.