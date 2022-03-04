Москва, , 19:54 — REGNUM Россия готова говорить с Украиной при условии выполнения всех требований Москвы: прежде всего, это нейтральный и безъядерный статус украинского государства, заявил 4 марта в ходе телефонных переговоров с германским канцлером Олафом Шольцем российский президент Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

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Отметив, что Москва открыта к диалогу как с Киевом, так и со всеми, кто хочет мира на Украине, российский президент назвал обязательным условием выполнение всех требований РФ.

«Речь идёт о нейтральном и безъядерном статусе Украины при обязательной демилитаризации страны, а также о денацификации украинского государства, признании российской принадлежности Крыма, суверенитета ДНР и ЛНР в административных границах Донецкой и Луганской областей», — сообщили в Кремле.

Президент России также прокомментировал переговоры, которые идут в Белоруссии с украинской делегацией. Он выразил надежду на то, что украинские представители в ходе предстоящего, третьего раунда, «займут разумную и конструктивную позицию».

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