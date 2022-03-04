Москва, , 19:47 — REGNUM Рубль по итогам торгов в пятницу, 4 марта, укрепился к доллару. Евро обновил исторический максимум, достигнув на пике 125,97 рубля, но к закрытию торгов ослабил рост. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

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К 19:00 мск курс доллара расчётами на «завтра» составил 105 рублей, что на 1 рубль 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Евро к концу торгов подорожал на 1 рубль 39 копеек — до 118,99 рубля.