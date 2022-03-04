Москва, 4 марта, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Более шести тысяч иностранных граждан оказались заложниками на Украине: студенты и другие иностранцы не могут уехать домой, украинские власти их не пускают. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевики

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры — все новости»

В ходе телефонных переговоров с главой германского правительства Олафом Шольцем президент России высказал ряд доводов в пользу российской специальной военной операции на Украине, поскольку именно этот вопрос поднял германский собеседник, позвонив в Москву.

Президент России указал, что на Украине сейчас «взяты в заложники более шести тысяч иностранных граждан, в основном студентов». Этих иностранцев боевики используют «в качестве живого щита».

«Попытки покинуть контролируемые украинскими силовиками районы пресекаются с помощью оружия, — сообщили в Кремле. — Среди последних вопиющих фактов — обстрел неонацистами общежития студентов-иностранцев в городе Сумы, в результате чего есть раненые».

Российская сторона заявила Берлину, что такие факты Запад «предпочитает игнорировать», хотя они являются не чем иным, как нарушением международного гуманитарного права. Москва призвала Берлин повлиять на Киев, чтобы украинские власти освободили людей и позволили им безопасно уехать из страны.