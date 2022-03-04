Махачкала, 4 марта, 2022, 19:24 — ИА Регнум. В Дагестане из-за аварии на электросети оказались отключенными от электроснабжения частично семь муниципальных образований. Без света остались более 130 тыс. жителей, сообщили 4 марта в пресс-службе регионального управления МЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт электросети

«Под отключение электроэнергии попадают частично семь муниципалитетов (130 580 человек в 119 населенных пунктах), частично город Махачкала и частично Дербентский, Сулейман-Стальский, Ахтынский, Ахвахский, Цумадинский и Тляратанский районы Республики Дагестан», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте спасательного ведомства.

Информация об отключении света поступила утром 4 марта. Тут же были начаты восстановительные работы, в том числе на 190 социально-значимых объектах и в 23 329 жилых домах.

«Штормовой ветер оборвал провода на линиях, скорость урагана составляет 28 метров в секунду. Работников спецслужб перевели в специальный режим», — говорится в сообщении МЧС.