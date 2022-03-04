Канберра, , 22:13 — REGNUM Австралийская певица Миа Родригес выпустила клип на недавнюю композицию Shut Up. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале артистки 4 марта.

Миа Родригес Скриншот YouTube

По сюжету клипа, исполнительница отправляется в приключение по фантастической вселенной. Режиссёром видео стал клипмейкер Джош Харрис.

Напомним, что Миа Родригес начала музыкальную деятельность в 2019 году. Массовое признание певица получила благодаря публикации своих работ в TikTok.

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