Канберра, 4 марта, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Австралийская певица Миа Родригес выпустила клип на недавнюю композицию Shut Up. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале артистки 4 марта.

Скриншот YouTube Миа Родригес

По сюжету клипа, исполнительница отправляется в приключение по фантастической вселенной. Режиссёром видео стал клипмейкер Джош Харрис.

Напомним, что Миа Родригес начала музыкальную деятельность в 2019 году. Массовое признание певица получила благодаря публикации своих работ в TikTok.