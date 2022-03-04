4 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 22:02 — REGNUM Американская компания Google приостановила в России размещение всей контекстной рекламы после того, как российское правительство потребовало, чтобы платформа перестала распространять пропаганду о событиях на Украине. Речь идёт, в частности, о рекламе на принадлежащем компании видеохостинге YouTube и на поисковике Google. Американские пользователи Twitter обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

Интернет-пользователь Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Goggle использовала рекламу для распространения в России дезинформации», — пишет @mdoverl.

«Да. Но Путин сказал им, что они должны остановиться. И вместо того, чтобы остановиться, они перекрыли всю рекламу», — отвечает @leannamarchand.

«Google приостанавливает рекламу, потому что все равно никто ничего не может купить. :-)», — предполагает @mrliam.

«Google всегда очень хорошо работал с точки зрения двойных стандартов», — указывает @LadenLux.

«Правительство и технологические компании работают друг с другом, чтобы продвигать собственную дезинформацию», — объясняет @billysunshyne.

«А можо нам тоже? Можно Google приостановит свою рекламную хрень и здесь??? Можем ли мы скинуться на это???» — спрашивает @Ol_Man_Winter.

«Ха-ха-ха-ха. Кто-то наконец проверил достоверность информации Google!!! Блестяще», — отмечает @Spookyload.

«Лицемерие Запада», — подчеркивает @SohailA17920960.

«Скажите мне, что вы цензурируете информацию, не говоря мне, что вы цензурируете информацию. Ограниченная информация или дезинформация опаснее пули или ракеты», — напоминает @Tmilevo.

Дезинформация Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«90% ложной информации об этой ситуации поступает с Запада. Поэтому блокирование России означает, что у нас остается только ложная информация для потребления, и это именно то, чего хочет Запад», — объясняет @Diana_Aguirre 3 .

«Израильские войска ранили 37 палестинцев — в том числе глухую восьмилетнюю девочку — и арестовали еще 23 человека. Где глобальное возмущение? Где оперативные меры по привлечению к ответственности?» — недоумевает @DULON_Peace.

«Безответственная риторика правительства США и СМИ, побуждающая простых людей сражаться с российской армией с помощью оружия и самодельных бомб, становится гуманитарной катастрофой, потому что именно этого хотят Пентагон и ЦРУ — превращения Украины в несостоявшееся государство и трясину», — считает @StevePesce12.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что компания Google заблокировала в европейских странах каналы YouTube, связанные с российским телеканалом RT и агентством Sputnik.

Читайте ранее в этом сюжете: Google блокирует в странах Европы каналы YouTube, связанные с RT и Sputnik