Москва, , 19:20 — REGNUM Геноцид украинской власти по отношению к жителям Донбасса продолжался восемь лет, и западные страны это не беспокоило, заявил 4 марта в ходе телефонных переговоров с германским канцлером Олафом Шольцем президент РФ Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Во время телефонных переговоров германский канцлер выразил Москве «озабоченность в связи с активными боевыми действиями [на Украине] и сообщениями о жертвах среди гражданского населения и военных потерях сторон».

Отвечая на эти слова, президент России «напомнил, что западные партнёры на протяжении восьми лет закрывали глаза на геноцид, устроенный киевским режимом в отношении жителей республик Донбасса, на гибель около 14 тысяч человек, в том числе тысяч детей».

Глава государства сказал своему собеседнику, что российские военные применяют точечные удары для уничтожения военной украинской инфраструктуры, жизни гражданского населения ВС РФ берегут.

Что касается фейков о том, что российские военные якобы открывают огонь по мирным украинцам, то это не больше чем грубые пропагандистские фальшивки.

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