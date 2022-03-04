Вашингтон, 4 марта, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Американский рэпер Gucci Mane (Рэдрик Делантик Дэвис) опубликовал дисс-песню (оскорбительное высказывание в адрес оппонента). Выход работы состоялся на YouTube-канале артиста 4 марта.

Скриншот YouTube Gucci Mane

Композиция получила название Publicity Stunt, а съёмки видеосопровождения проходили в США. В самом треке артист негативно высказывается о личности YoungBoy Never Broke Again (Кентрелл Десин Голден).

Ранее YoungBoy Never Broke Again выпустил дисс-трек на Gucci Mane. Причиной для разбирательств стало общение последнего с музыкантом Lil Durk (Дёрк Бэнкс).